D'UEFA huet den Dossier vun der FLF ugeholl an d'Lëtzebuerger Futtball-Federatioun setzt domat een definitive Schlussstréch ënnert déi lafend Saison.

D'Fola spillt domat Champions-League-Qualifikatioun, ass awer net offiziell Champion.

Nidderkuer, Déifferdeng an Titus Péiteng stinn an der Europa-League-Qualifikatioun.

Mat Hesper a Wolz steigen zwou Ekippen aus der Éierepromotioun op, et fält allerdéngs keng eraus, sou datt an der neier Saison elo 16 Ekippen an der ieweschter Divisioun spillen.

Deemno falen an der Iwwergangssaison 2020/2021 awer och déi 4 lescht Ekippen nees eraus, an de Fënnefleschte muss an de Barrage géint den Drëtten aus der Éierepromotioun, sou datt d'Joer drop nees just 14 Ekippe ganz uewe spillen.

PDF: Schreiwes vun der FLF

PDF: Extrait aus dem Bréif vun der Uefa