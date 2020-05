D'Politik an Däitschland wëll de Wee fräimaache fir e "Restart" vun der Bundesliga am Mee.

Deemno kéinten d'Matcher an der 1. an der 2. Bundesliga nees am Mee gespillt ginn, dat awer ouni Zuschauer. Aus finanzieller Siicht wier et immens wichteg fir d'Veräiner, wann nees gespillt kéint ginn.

Eng Viraussetzung ass allerdéngs, dass d'Ekippen eng Quarantän vun 2 Wochen akzeptéieren. De 15. Mee sollt ufanks nees gespillt ginn, wéinst där Quarantän vun 2 Woche réckelt de Starttermin awer wuel eng weider Woch no hannen.