Am Basket bleift den Daniel Brandao eng weider Saison Trainer vun den Hiefenecher Hären.

D'USH hat et dës Saison iwwerraschend mat hirem Coach an den Titel-Playoff gepackt a stoung beim Ofbroch vum Championnat op der 5. Plaz an hätt an de Véierelsfinalle vum Playoff géint d'Etzella gespillt.