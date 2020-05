Aus dem Futtball ass et d'Nouvelle datt den Arno Bonvini net méi Trainer vun der US Munneref ass.

Hien huet beim F91 Diddeleng een neien Challenge ugeholl a wäert do an Zukunft am Centre de Formatioun ee Rôle iwwerhuelen a mat der Jugend schaffen. Eisen Informatiounen no soll den Arno Bonvini awer net a Fro kommen, fir d'éischt Ekipp vum F91 ze trainéieren, hie wëll sech just op d'Aarbecht am Jugendberäich konzentréieren.