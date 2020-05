De Kapitän vun der US Hueschtert ënnerschreift e Kontrakt vun 2 Joer mat enger Optioun op den 3. bei der Escher Jeunesse.

Den 30 Joer ale Spiller huet knapp 200 Matcher schonns an der BGL Ligue gespillt. Hien ass an der Defensiv variabel asetzbar an dierft mat senge Leaderqualitéiten der Jeunesse déi nächst Joren hëllefen, Stabilitéit an d'Ekipp ze bréngen.