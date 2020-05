Déi däitsch Futtball-Liga huet de 36 Veräiner aus der 1. an 2. Bundesliga e Mëttwoch den Owend dës Decisioun matgedeelt.

D'Politik an Däitschland hat e Mëttwoch de Mëtteg de Wee fräigemaach fir e "Restart" vun der Bundesliga am Mee. E Mëttwoch den Owend dunn huet d'DFL decidéiert, datt dësen de 15. Mee soll sinn.

Freidegowes geet et da mam 26. Spilldag weider. Aktuell steet hei d'Partie Düsseldorf géint Paderborn um Programm. Bei Paderborn spillt de Lëtzebuerger Laurent Jans. Mam Leandro Barreiro zu Mainz ass nach een zweete Lëtzebuerger den Ament an der Bundesliga am Asaz.

Detailer iwwert d'Reprise an der 1. an 2. Bundesliga gëtt d'DFL en Donneschdeg den Owend bekannt.

Et bléiwen nach 9 Spilldeeg an aktuell ass Bayern München 4 Punkte virun Dortmund a 5 viru Leipzig.