Wéi d'Organisateure vum legendären Triathlon matgedeelt hunn, ass dëst Joer keen Ironman op Hawaii.

D'Course, déi am Oktober sollt sinn, gouf elo op de 6. Februar dat nächst Joer verréckelt.

An deenen éischte Jore vum Ironman op Hawaii, viru ronn 40 Joer, war d'Course ëmmer am Februar.

Offiziellt Schreiwes

IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP 2020 UND IRONMAN 70.3 WORLD CHAMPIONSHIP 2020 AUFGRUND DER COVID-19 PANDEMIE VERSCHOBEN

.Die Entscheidung wurde nach sorgfältiger Abwägung und Beratung mit den lokalen Partnern getroffen und basiert zudem auf den Problemen in Bezug auf Qualifikationen, sowie auf die gegenwärtigen internationalen Grenz- und Reisebeschränkungen in Hawai`i und Neuseeland. Verschiebung der IRONMAN World Championship 2020 auf den 6. Februar 2021. Neue Terminoptionen in 2021 für die IRONMAN 70.3 World Championship 2020 werden mit den lokalen und nationalen Offiziellen ermittelt.





IRONMAN gab heute zusammen mit seinen Partnern und Behörden der Gastgeberstadt Hawai`i (USA) und Taupō (Neuseeland) bekannt, dass die 2020er Ausgaben der IRONMAN® World Championship und IRONMAN® 70.3® World Championship aufgrund der Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie nicht zu den ursprünglich geplanten Terminen stattfinden können. Die IRONMAN World Championship findet nun am 6. Februar 2021 statt, womit sie zu ihrem historischen ursprünglichen Rennmonat zurückkehrt und 40 Jahre seit ihrer ersten Austragung in Kailua-Kona auf der Insel Hawai`i markiert. Ein neues Datum für die IRONMAN 70.3 World Championship steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, jedoch arbeiten die Teams unermüdlich mit den lokalen und nationalen Offiziellen und Behörden zusammen, um ein Datum für Anfang 2021 zu sichern.IRONMAN hat die Vorgaben und die Empfehlungen der hawaiianischen und neuseeländischen Regierungen bezüglich Massenversammlungen, Grenz- und Reisebeschränkungen und anderer COVID-19-bezogener Fragen genau beobachtet, um die Durchführbarkeit der Ausrichtung der IRONMAN World Championship 2020 und der IRONMAN 70.3 World Championship 2020 zu bewerten. Da die globale COVID-19-Pandemie weiterhin Auswirkungen auf Ereignisse auf der ganzen Welt hat, werden ein Großteil der Qualifikationsrennen für die IRONMAN World Championship und die IRONMAN 70.3 World Championship verschoben. Dadurch ist die Austragung und Durchführung von wettbewerbsfähigen Weltmeisterschaften schwer möglich. Ausgehend von diesen Faktoren, die zu dieser beispiellosen Situation höherer Gewalt führen, in Verbindung mit dem Auftrag, den Athleten und Gemeinden so viel Vorbereitungszeit wie möglich zu geben, ist es nachvollziehbar, dass die Weltmeisterschaftsveranstaltungen im Oktober bzw. November nicht wie geplant stattfinden können.Ähnlich wie 1982, wird es in einem einzigen Jahr (Februar und Oktober) zwei Ausgaben der IRONMAN World Championship geben. Dadurch können Athleten, die sich in der Saison 2020 als auch Athleten, die sich in der Saison 2021 qualifizieren, aufgenommen werden.Aufgrund der anhaltenden Auswirkungen von COVID-19 wurde das Qualifikationsfenster für die Ausgabe 2020 der IRONMAN World Championship erweitert, um weitere Qualifikationsmöglichkeiten zu bieten. Die aktuellsten Informationen zu den allgemeinen Qualifikationsdetails für die IRONMAN-Weltmeisterschaft finden Sie unter www.ironman.com/im-world-championship Die IRONMAN World Championship ist der Höhepunkt des Ausdauersports. Athleten aus aller Welt kommen nach den Qualifikationsrennen auf sechs Kontinenten nach Kailua-Kona, Hawaii. Jedes Jahr kämpfen mehr als 94.000 Athleten um die begehrten Slots für die IRONMAN World Championship. Rund 2.500 Athleten stehen am Renntag an der Startlinie. Im Jahr 2019 erzielte die IRONMAN World Championship laut einer von Markrich Research durchgeführten Studie einen wirtschaftlichen Gesamteinfluss von 72 Mio. USD. Zusätzlich zum Tourismus haben IRONMAN und die IRONMAN Foundation der Region Kailua-Kona seit Beginn der IRONMAN World Championship Zuschüsse in Höhe von insgesamt 1,9 Mio. USD gewährt.„Die IRONMAN World Championship ist seit Jahrzehnten ein Eckpfeiler, um der Welt die Werte und Eigenschaften unserer Insel zu vermitteln. Wir unterstützen die Entscheidung, diese Rennen zu verschieben voll und ganz und halten es für richtig, die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Gemeinde zu schützen“, sagte Ross Birch, Geschäftsführer des Besucherbüros der Insel Hawaii. „Außerdem können unterstützende Branchen die Ressourcen vorbereiten, die erforderlich sind, um den hohen Standard aufrechtzuerhalten, den die Veranstaltung im Laufe der Jahre geschaffen hat. Wir freuen uns darauf, sie zu gegebener Zeit wieder begrüßen zu dürfen und werden unser Bestes tun, um während des Übergangs unterstützend zur Seite zu stehen.“„Das County Hawai`i unterstützt die schwierige Entscheidung von IRONMAN, die IRONMAN World Championship im Oktober 2020 auf das Frühjahr 2021 zu verschieben. Wir freuen uns darauf, die Athleten, ihre Familien und Begleiter im Frühjahr 2021 begrüßen zu dürfen", sagte Harry Kim, Bürgermeister von Kona.Die IRONMAN 70.3 World Championship hat seit ihrer Gründung im Jahr 2006 an Status und Beliebtheit zugenommen und ist nun der Höhepunkt von über 100 Veranstaltungen. Jedes Jahr wetteifern mehr als 200.000 Athleten um einen Platz unter den Besten der Welt. Über 5.000 Athleten schaffen es schließlich zur zweitägigen Veranstaltung. Basierend auf früheren Studien zu den wirtschaftlichen Auswirkungen wird die 2020er Ausgabe der IRONMAN 70.3 World Championship voraussichtlich eine Gesamtwirkung von $20 Mio. NZD für die Gastgeberstadt und die Region haben.Der Bürgermeister des Bezirks Taupō, David Trewavas, sagte, die Verschiebung sei angesichts der Auswirkungen von COVID-19 auf Neuseeland und die ganze Welt zu erwarten gewesen. „Dies war zweifellos eine schwierige Entscheidung, aber das Wichtigste ist, dass wir als Gemeinde bereit sind, diese Athleten zum richtigen Zeitpunkt willkommen zu heißen. Wir sind stolz darauf, die Heimat des legendären IRONMAN New Zealand Triathlon zu sein und sind bereit, dem Rest der Welt genau zu zeigen, warum das so ist. 2021 kann kommen.“Weitere Informationen und Veranstaltungsdetails zur IRONMAN World Championship finden Sie unter http://www.ironman.com/im-world-championship . Weitere Updates zur IRONMAN 70.3 World Championship finden Sie unter www.ironman.com/im703-world-championship Weitere Informationen zur Marke IRONMAN und der weltweiten Veranstaltungsreihe finden Sie unter http://www.ironman.com/im-world-championship . Medienbezogene Anfragen können an press@ironman.com gerichtet werden.