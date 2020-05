D'Outdoor-Sportinfrastrukturen däerfen domat nees genotzt ginn. D'Vestiairë mussen awer zou bleiwen.

Vun e Méindeg u sinn nees méi Sportaktivitéiten dobaussen erlaabt. Eng vun de Konditiounen ass, dass et kee Kierperkontakt däerf ginn. Donieft mussen och d'Vestiairen an d'Duschen op de Sportinfrastrukturen zou bleiwen.

D'Martine Hansen vun der CSV ass frou, dass de Premier dës Annonce gemaach huet:

"Wann een och kee Futtballmatch ka spillen, sou kann een awer Technik a Konditioun üben. Et ass villes machbar, wou eben d'Sécherheetsreegele kënnen agehale ginn. Also och do ass de "bleift auseneen" méiglech an dofir ass et gutt, dass mir dat dote maachen. Et wier definitiv fatal, wa mir an dëser sanitärer Kris net géife kucken, dass d'Leit d'Méiglechkeet net géife kréien, fir no hirer Gesondheet ze kucken. De Sport gehéiert zu der Gesondheet dobäi."