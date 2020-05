Bei de Sport Classics gi mir e Sonndeg um 13 Auer um RTL Zwee op der Tëlee an d'Joer 2010 zeréck.

Den 22. Juli 2010 souze vill Lëtzebuerger doheem virum Fernsee an hunn dem Andy Schleck d'Daume gedréckt, fir op der leschter Biergetapp vum Tour de Maillot Jaune ze kréien. De jonke Lëtzebuerger hat nëmmen 8 Sekonne Retard op den Alberto Contador an den Andy Schleck huet alles probéiert, an d'Etapp gewonnen, konnt dem Spuenier awer keng Zäit ofknäppen.

Um Enn steet den Andy Schleck no enger positiver Doppingprouf vum Contador awer als Gewënner vum Tour 2010 an de Geschichtsbicher.