E Freideg huet de Sportminister Dan Kersch Mesurë presentéiert, wéi ee lues a lues am Sport aus dem Confinement erauskomme wëll.

Vun e Méindeg u sinn nees alleguerten d'Sportaarten erlaabt, déi bausse kënne praktizéiert ginn. Et ginn awer 4 Konditiounen: et däerf kee Kierperkontakt ginn, keng Zuschauer dierfen dobäi sinn, et däerf keng Kompetitioun sinn an d'Dusche mussen zou bleiwen. Och d'Schwämmen hei am Land dierfen hir Dieren e Méindeg net opmaachen. Op der Pressekonferenz huet den Dan Kersch nach emol rappeléiert, dass d'Fitnesszenteren a Schwämme bis op Weideres zoubleiwen. Dës stinn op der Lëscht vun de Commercen, déi vun der allgemenger Ouverture den 11. Mee ausgeschloss sinn.

Wat déi eenzel Sportsitten uechtert d'Land ugeet, huet de Sportminister nach gesot, dass d'Proprietären, wat gréisstendeels d'Gemenge sinn, responsabel sinn, fir ze decidéieren, ob d'Sitten opginn oder net.

Wéi eng Sportaarten zu Lëtzebuerg erlaabt sinn, kann een hei an enger Lëscht vum Ministère noliesen.

Vum 18. Mee u kritt de Sportlycée eng Derogatioun, fir dass hei ka Sport bedriwwe ginn. An deenen anere Lycéeën ass dat verbueden. Ënner bestëmmte Sécherheetsvirkéierunge ginn am Sportslycée nees Sportsaktivitéiten erméiglecht. Et gouf eng allgemeng Opdeelung an 3 Kategorië gemaach: Sportaarte mat niddregem, mëttlerem a klengem Risiko.

Fir Sportaarte mat klengem Risiko, wéi zum Beispill Fiederball, gëllt: 5 Meter zu anere Spiller anhalen, 2 Meter zum Trainer. Maximal 4 Spiller pro Hal, all Spiller kritt seng eege Fiederbäll. Et dierfe maximal 2 Spiller pro Terrain aktiv sinn. Fir Sportaarte mat mëttlerem Risiko, wéi zum Beispill Basketball, gëllt: Maximal sou vill Spiller pro Hal, wéi et Kierf an der Hal ginn. All Spiller huet säin eegene Ball, et dierf ee kee Kontakt mat aneren Trainingsgruppen hunn. Et dierfe keng Matcher gespillt oder Rebounden trainéiert ginn. Sportaarte mat héijem Risiko sinn net erlaabt. Dozou zielt ënnert anerem de Volleyball.

Da goufen och Detailer iwwert d'Traininge vu Spëtzesportler an der Coque annoncéiert. Dës dierfe jo vum 4. Mee un nees an der Coque trainéieren. D'Selektioun gouf vum COSL gemaach, zesumme mam Lihps an de Federatiounen. E Stonneplang mat Trainingszäite gouf fir all Athlet ausgeschafft, fir Zesummentreffe vu Sportler ze verhënneren. All Athlet gëtt am Ufank vun enger Infirmière betreit. Et ass och op d'mannst 1 Vertrieder vum Lihps do, fir dass d'Sportler kënnen eleng an den High Performance Center eragoen. D'Gestes barrières, déi am Allgemenge gëllen, mussen och an der Coque gëllen. Donieft dierfe maximal 5 Leit am High Performance Center sinn: 3 Athleten an 2 Traineren dierfen eran, an der Arena vun der Coque sinn et bis zu maximal 7 Leit. De Judossall ass zou, genausou wéi d'Vestiairen an d'Duschen. D'Mask dierf just wärend dem Training ausgedoe ginn, Sportler musse 5 Meter Distanz zoueneen halen. Déi Sportler, déi sech net gutt fillen, sollen doheem bleiwen, huet de Sportminister betount.

De Sportminister sot, dass 27 vun 53 Federatiounen ee Konzept um Ministère deposéiert hunn, fir dass hir Sportaart ënnert den néidege Sécherheetsreegele ka praktizéiert ginn. Vun e Méindeg un däerf zum Beispill nees Futtball, Liichtathletik, fir nëmmen dës ze nennen, trainéiert ginn. Allerdéngs ënner Konditiounen.

Zanter e puer Deeg gëtt et eng Diskussioun, ob de Covid-19 schonns wärend der Militärweltmeeschterschaft am Oktober dat leschte Joer zu Wuhan present war. Den Dan Kersch, dee selwer bei der Lëtzebuerger Delegatioun a China war, ass formell.

"Dass ech mir ganz schlecht ka virstellen, dass effektiv zu deem Zäitpunkt schonns gewousst wier, dass dee Virus schonns ënnert de Leit wier. Mir hu mat ville Sport-Delegatiounen zesummegesat, mat ganz ville Sport-Funktionären aus ville Länner. Mir hunn ënnert anerem de chinesesche President Xi Jinping op der Plaz gesin. Do waren absolut keng Sécherheetsmesuren, esou dass ech mir absolut net ka virstellen, dass d'Chinese gewousst hätten, dass de Virus ënnert de Leit wier."

Den Dan Kersch sot och nach, dass wann déi Sportler, déi zu Wuhan waren, sech gären op Anti-Kierper ënnersiche loosse géifen, dass si dat genee wéi hie selwer kéinte maachen.

De Replay vum Pressebriefing