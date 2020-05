Den Trainer vun deenen Escher steet kuerz virun engem Wiessel bei de neie Becca-Club Hesper!

„Ech si frou, datt d‘Fola d‘nächst Saison als Tabellenéischten Champions League spillt, ech verstinn awer net, firwat d‘FLF eis de Championstitel net ginn huet“ seet den Éierepresident vun deene Rout-Wäisse Gérard Lopez. De Lëtzebuerger Geschäftsmann a President vum OSC Lille huet am RTL-Interview awer och iwwert den imminenten Depart vum Fola Trainer Jeff Strasser geschwat.

Gérard Lopes iwwer Strasser, Fola a Lille / Franky Hippert

De fréiere Profi vun ënnert anerem Metz, Kaiserslautern a Gladbach ass elo zanter ronn 10 Joer um Escher Gaalgebierg Trainer an stoung 3 Mol um Enn vun der Saison op der éischter Plaz vun der Tabell. Elo geet een an der Lëtzebuerger Futtballwelt dovun aus, datt de Jeff Strasser d‘nächst Saison beim neie Club vum Mäzen Flavio Becca um Hesper Holleschbierg un der Säitelinn wäert stoen, dozou de Gérard Lopez:

Et ass eng Lovestory tëscht dem Jeff an der Fola. En Trainer, deen op der Fola immens vill, och wou ech nach do war, bruecht a geschafft huet. D'Fola ass elo op engem anerer Projet mat jonke Spiller. Natierlech hätt ech de Jeff nach gär op der Fola gesinn. Mir wëssen, datt do Jalousie sinn zu Lëtzebuerg. Et ass kloer, datt de Jeff, deen e Professionellen ass, bei e Club geet, wou e méi kritt an dofir sinn ech och net iwwerrascht, wann e bei engem Club wäert optauchen, wou ech mer ka virstellen. Déi reciproque Amitiéit an de Respekt wäert ëmmer bleiwen. De Jeff ka goen wou e wëll, e bleift e Folamann.

An de leschte Wochen hat de Gérard Lopez als President vun Lille a Member vun engem Krisecabinet vun de professionelle franséische Futtballclibb vun Ligue 1 an Ligue 2 vill ze dinn. Den Éierepresident vun der Fola krut awer natierlech och d’Entwécklung vum nationale Futtball duerch de Coronavirus mat:

Ech si frou, datt se Champion sinn. Och wa se offiziell keen Titel kréien. Ech fannen, wann een A seet, muss een och B soen. Ech sinn och kritesch mat der Decisioun a Frankräich, d'Resultater déi lo bestëmmt sinn, stinn elo fest. Ech hunn awer dem PSG congratuléiert. Ech sinn awer frou, datt d'Fola éischt ass, a sech fir d'Champions League qualifizéiert huet.

A Frankräich ass d'Saison am Futtball jo och wéinst dem Coronavirus komplett ofgebrach ginn. Lille, de Veräin vum Gerard Lopez, steet an der Ofschlosstabell an der Ligue 1 op der 4. Plaz a spillt domat Europa League. Glécklech ass een domat beim LOSC net, well ee just ee Punkt vun enger Champions League Plaz ewech ass, bei 10 Spilldeeg déi nach ze spille bloufen.

