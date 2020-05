An der Zäit vu Corona schéngt op d'mannst déi gefillten Zuel vu Leit, déi sech sportlech betätegen, extrem an d'Luucht gaangen ze sinn.

Zu Lëtzebuerg ginn et iwwer 50.000 Hobbysportler, déi a Veräiner organiséiert sinn. Doniewent op d'mannst nach emol esouvill Leit, déi sportlech aktiv sinn, an dat ganz ouni Veräin. Op wat een dobäi oppasse soll a virun allem wéi soll een als Sportler mat enger Covid-Infektioun ëmgoen? De Max Hesse an d'Vidosava Kuzmic hunn dat fir eis nogefrot.

Zanter dem Lockdown huet den Individual-Sport e klenge Revival erlieft. Vill méi Leit wéi soss huet een an der Natur begéint. Lafen, Vëlofueren oder Fräiwaasserschwamme si just e puer Sportaarten, déi ëmmer méi beléift sinn. Trotzdeem muss een an Zäite vu Corona och beim Sport méi oppasse wéi soss. Beim Sport kann d’Infektiounsgefor nämlech méi héich si wéi een denkt, seet den Doktor Serge Haag. Hien ass selwer passionéierte Vëlosfuerer.

Leeschtungssportler an Hobbysportler sinn net vun enger Infektioun ausgeholl. Virun allem mécht de Virus keen Ënnerscheed tëschent engem dee Sport als Hobby mécht an engem deen op Kompetitiounsniveau trainéiert, seet den Doktor Axel Urhausen.

Elo ass de Sportler net den typesche Corona-Patient. Hir Prevalenz eng schwéier Covid-Infektioun ze kréien, ass aktuellen Zuelen no méi geréng. Mä trotzdeem heescht et oppassen. No enger Infektioun mat Covid-19 ass et wichteg, dass een net direkt erëm mam Sport ufänkt. Éier een erëm mat sengem Training start, soll ee sech bei sengem Hausdokter ënnersiche loossen. An do ass et virun allem wichteg, dass den Häerzkreeslafsystem iwwerpréift gëtt.

Wann een eng Covid-Infektioun hannert sech huet, an et ass ee "Beschwerdefrei", da bedeit dat awer net, dass am "System" Mënsch erëm alles normal ass. Jee nodeem wéi d’Infektioun verlaaf ass, kënnen och dono nach d’Longen an d’Häerz beaflosst sinn. Insgesamt huet de Sport awer e positiven Afloss op de Kierper an och op d’Fäegkeet, sech géint de Virus ze verdeedegen.

An der aktueller Situatioun schénge virun allem d’Individual-Sportaarten am Fräie mat déi sécherst ze sinn. Hei kënnt een nämlech net mat aneren a Kontakt, et kann een also de Virus selwer net weider droen an en och net vun engem anere kréien.

Ass den Effort méi grouss, ass d’Gefor vun enger Infektiounsiwwerdroung och méi héich. An an der Ausotemloft, déi liicht fiicht ass, hänken eng grouss Zuel u Viren. An déi ginn dann iwwerall verdeelt. Trotzdeem huet Leeschtungssport mat enger Mask sech an der aktueller Situatioun net duerchgesat. Ofstand halen an d’Aktivitéit an d’Natur ze verleeën, dat ass eng Recommandatioun, déi d’Experten an der aktueller Situatioun a ville Länner favoriséieren.