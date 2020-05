Wien an Zäite vu Covid-19 Sport maache wëll, huet sech bis elo mat Lafen oder Vëlofuere missen zefridde ginn.

Zanter e Méindeg dierf een dann erëm ënnert bestëmmte Konditiounen dobaussen un der frëscher Loft Sport maachen, ma bei Kampfsportaarten oder an de Fitnesszentere gesäit et net esou aus, wéi wann d'Normalitéit geschwë géing antrieden. De Charles Audenaert vum Factory4Fitness hofft, dass en den 31. Juli seng Dieren erëm kann opmaachen. Et wier een op alle Fall prett, d'Clienten erëm ze empfänken, am Respekt vun den Hygiènesmesuren.

"Au niveau de l'hygiène on a déjà passé commande de tout ce qui est gel antibactérien, qu'on dispatchera en plus de ce qu'on avait déjà dans la salle. Ensuite au niveau des distances, on sera forcément obligé de peut-être basher certaines machines ou de les séparer pour garder les deux mètres de distanciation sociale. Et peut-être on va limiter les entrées au niveau des membres pour respecter cette distanciation.", esou de Charles Audenaert.

Kontaktsport schéngt - aus evidente Grënn - nach méi e grousse Problem ze sinn. Futtballveräiner zu Lëtzebuerg hunn zanter Mäerz keng kompetitiv Matcher méi gespillt. Fréistens nom Juli si Sportsmanifestatioune rëm erlaabt. Ma et gesäit sou aus, wéi wa mir réischt géint Enn vum Summer rëm Matcher ze gesi kréien, erkläert de Vice President vun der Jeunesse Esch, de Jean-Claude Conter.

"Vue dass mir jo lo offiziell wëssen, dass d'Saison 19-20 ofgeschloss ass, ginn ech dovun aus, dass vläicht Mëtt August déi nächst Saison kéint ugoen. Et ass kloer, dass an esou enger Situatioun de Sponsoring vläicht an Zukunft manner gutt ausfält fir eis an dat ass eigentlech déi Haaptsuerg, déi mir hunn. Ech mengen dat Sportlecht, dat kënne mer stemmen. Dat Finanziellt, do musse mer mol kucken. Mir hoffen a si gudder Déng, dass d'Sponseren eis trei bleiwen a mir gi mol dovunner aus, dass dat och esou wäert bleiwen."

Fir d'Spiller ass et och eng speziell Zäit, erkläert de Kapitän vun der Ekipp, de Milos Todorovic. Fir déi éischt dräi Wochen hätten d'Spiller individuell Trainingspläng zur Verfügung gestallt kritt. Jiddereen hätt versicht, sech fit ze halen.

"Ech perséinlech sinn zwee-, dräimol d'Woch lafe gaangen an hunn och bëssi Fitness gemaach doheem. Natierlech ersetzen déi individuell Trainingspläng net den Training um Terrain mat der Ekipp. Well Futtball ass awer Zweekampf-Sport, do geet een an d'Dueller. An dat doheem mécht een ëmmer eleng an eben ouni Kontakt."

Bei de Kampfsportaarten gesäit den Ausbléck nach méi trist aus. De lëtzebuergesch – brasilianeschen Jiu-Jitsu Club „Delta" huet genee sou wéi déi aner Clibb zougemaach. Et hätt ee schonn ëmmer e grousse Wäert op Hygiène geluecht, esou de Rick Tonizzo, Head Coach.

"An eisem Sport, deen extrem noe Kontakt-Sport ass, ass et wichteg, dass de d'Gesondheet an d'Wuelbefannen vun dengem Partner respektéiers mat deem s de trainéiers an och doheem bleifs, wann s de dech net gutt fills."

Stécht ee jiddereen un, hätt ee keen Trainings-Partner méi, ass dem Rick Tonizzo seng Conclusioun.

Krav Maga ass och eng beléiften an héich intensiv Selbstverdeedegungssportaart. De Marc Stoltz mécht sech scho Gedanken iwwert de Wee aus dem Confinement a wéi een a limitéierter Kapazitéit rëm kéint ufänken. Trotz Online-Coursen hofft de Marc Stoltz, dass se geschwënn erëm déi normal Course kéinten ophuelen. Ma nach géing et keen offiziellen Datum ginn, wéini ee rëm kéint opmaachen.

"Mir kënnen am Fong de 'social distancing' garantéieren. An engem Fitness kann ee jo soen, wéi vill Leit ee maximal pro Quadratmeter eraléisst, wat guer kee Problem fir eis ass."

Stëllstand heescht et also nach eng Zäitche fir Kampfsport, Futtball a Fitness-Zenteren. Golf par Konter gehéiert zu de Sportaarten, déi rëm gréng Luucht kritt hunn. Wéi kann ee sech d'Golfen elo an enger éischter Phas virstellen? Doriwwer huet de Golf-Profi Douglas McLean sech scho bei sengen auslännesche Kolleegen informéiert, erzielt hien eis.

"Souwäit ech weess, ass Golfen an Däitschland zanter 2 Wochen erlaabt, ech hu mat puer Profie vun do geschwat. Sie maachen et sou, dass se zwee Spiller pro "Flight" hunn, déi all 10 Minutte spillen. D'Leit respektéieren d'Reegelen an d'Etikett. Ee "Marshall" begleet d'Spiller a kuckt, dass sech jiddereen un d'Reegelen hält. Club-Haiser bleiwen zou. Maximal zwee Leit spille mateneen, normalerweis sinn et der 4. An et schéngt ze klappen. Jidderee respektéiert d'Mesuren, se si frou rëm dobaussen ze sinn a Golf spillen ze kënnen."

Eppes ass sécher: d'Leit vermëssen hire Sport.

Mat ronn 30 Sportaarten, déi an dëser zweeter Phas vum Deconfinement rëm erlaabt sinn, hoffe souwuel Spectateure wéi och Sportler op ee séiere Retour an d'Normalitéit.