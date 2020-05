No 16 Joer beim F91 a mat 40 Joer geet de Joubert domat nach een neien Challenge un.

De Jonathan Joubert wiesselt vum F91 Diddeleng op Hesper, dat mellt de Quotidien.

RTL géintiwwer sot de fréieren Nationalgolkipp um Mëttwoch, datt hie sech wuel mam Swift eens wier, allerdéngs nach Detailer vum Kontrakt ze kläre bléiwen.

Eisen Informatiounen no steet och nach ee grousst Fragezeichen hannert der Zukunft vum Tom Schnell an och wat mam Kevin Malget, no deem sengem méigleche Retour vu Virton, geschitt, steet nach net fest.