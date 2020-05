Zanter e Méindeg den Owend an der Annonce vum Premier Xavier Bettel ass en Opootmen an der Lëtzebuerger Sportswelt.

Et dierf een an Zukunft nees schwamme goen an et ass och méiglech nees an de Sportshalen ze trainéieren. Allerdéngs léich déi lescht Decisioun, fir Infrastrukturen nees op ze maachen, net bei der Regierung, präziséiert de Sportminister Dan Kersch: "D'Regierung huet wuel decidéiert, datt d'Sportshalen net méi mussen zou bleiwen. D'Regierung kann awer net decidéieren, datt se nees all mussen opmaachen."

Den Dan Kersch

Dat kéint eleng de Proprietär, an deene meeschte Fäll déi jeeweileg Gemeng. Wann e Veräin nees wéilt trainéieren, misst e sech deemno mat der Gemeng eens ginn.

D'Federatiounen hätten an Zesummenaarbecht mam Ministère, dem olympesche Comité, de Sportsdokteren an dem Sportlycée eng Rei Recommandatiounen ausgeschafft, ënner wéi enge Konditiounen duerf trainéiert ginn. "Sou weess all Sportveräin u wat ee sech muss halen, fir den Training sou sécher wei méiglech ze halen."