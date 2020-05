Zanter engem gudde Joer gëtt et de "Luxembourg Institut for High Performance in Sports". Kuerz LIHPS genannt.

Aktuell schaffe 7 Leit am LIHPS an déi gräifen och op Experte vu baussen zeréck. Et profitéieren den Ament eng 65 Sportler vun de Servicer vum LIHPS. Den Alwin de Prins ass Direkter zu Stroossen. De fréiere Schwëmmer ass zefridden, wéi sech de LIHPS an de leschte Méint entwéckelt huet a schwätzt vun engem absolut positive Bilan no engem Joer.

Extrait Alwin de Prins

"Mir hu virun allem dorunner geschafft, fir eng koherent a performant Struktur ze schafen. Fir den Héichleeschtungssportler Servicer zu Verfügung ze stellen, iwwer eis eegen Experten a via eis 3 Pilieren: D'Coque mam HPTRC, d'Sportsklinik zu Eech, respektiv der Sportfabrik, déi nach zu Déifferdeng gebaut gëtt. Mir kennen d'Sportler begleede bei der Preparation Physique, der Bio-Mechanik, der Leeschtungsdiagnostik, der Sport-Psychologie, der Nutritioun, der Sport-Medezin, der Sport-Kiné an och an der Berodung vun der duebeler Karriär."