No engem 0:2-Réckstand konnt sech Mainz um Enn awer nach 1 Punkt erkämpfen. De Leandro Barreiro gouf an der 83. Minutt fir de Boetius agewiesselt.

An der däitscher Futtball-Bundesliga ass et um Sonndeg d'Suite vum 26. Spilldag. Virun eidelen Tribünen hu sech Köln a Mainz no engem spannendem Match 2:2 getrennt. Um 18h00 spillt nach Union Berlin géint Bayern München.

Schonns e Samschdeg stoungen eng sëlleg Matcher um Programm. Hei huet ënner anerem sech Dortmund am "Revierderby" mat 4:0 géint Schalke konnten duerchsetzen. Paderborn huet ouni de Laurent Jans 0:0 géint Düsseldorf gespillt.

26. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

1. FC Köln - FSV Mainz 2:2

1:0 Uth (6'), 2:0 Kainz (53'), 2:1 Awoniyi (61'), 2:2 Kunde (72')

Nëmme 4 Minutten huet et gedauert bis den Uth eng éischte Kéier am Strofraum vun deene Mainzer opgetaucht ass. Den Niakhaté konnt de Stiermer awer just duerch e Foul stoppen. Eelefmeter fir de FC. De gefoulten Uth ass selwer ugetrueden, an huet vum Punkt säi 5. Gol am 8. Match fir d'Kölner geschoss. Mainz hat duerch de Boetius an Onisiwo gutt Chancen den Ausgläich ze markéieren, sollt awer um Leistner an um Horn säi Meeschter fannen. Mat 1:0 fir d'Lokalekipp ass et domat an d'Paus gaangen.

Och an der 2. Hallschent ass Mainz kal erwëscht ginn. No schéiner Virlag vum Drexler war et de Kainz deen de Ball äiskal an de Mainzer Filet geschoss huet. Kuerz dorops hat de Skhiri d'Chance de Score op 3:0 ze erhéijen, ass awer um Müller am Mainzer Gol hänke bliwwen. D'Gäscht hu sech awer net opginn. Nëmme 5 Minutten no senger Awiesslung war et den Awoniyi de fir Mainz no Virlag vum Quaison op 1:2 verkierze konnt. Mainz huet den Drock weider erhéicht a sou war et an der 72. Minutt de Kunde dee quasi vun der Mëttellinn Richtung Strofraum gelaf ass, d'Kölner Spiller all stoe gelooss huet, a fir den 2:2-Ausgläich gesuergt huet. Béid Ekippen hu sech an deene leschte Minutten näischt geschenkt, e Gol sollt an dëser flotter Partie awer net méi falen.

Union Berlin - Bayern München (18h00)