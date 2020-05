No 2 Joer verléisst de Jeff Strasser CS Fola. De fréieren Trainer vun der Jeunesse Sébastien Grandjean iwwerhëlt den Trainerposten.

Wéi déi Verantwortlech vun der CS Fola op enger Video-Pressekonferenz um Sonndeg den Owend matgedeelt hunn, iwwerhëlt de Sébastienn Grandjean den Trainerpostë vum Jeff Strasser.

De Jeff Strasser gëtt jo als neien Trainer um Hesper Holleschbierg gehandelt! No RTL-Informatiounen huet de fréiere Championstrainer vum Gaalgebierg kuerz virun der Pressekonferenz vu der CS Fola säin Depart bei de Verantwortlech offiziell annoncéiert. Wou et higeet sot de Jeff Strasser awer net. Just datt hie mat sengem neie Veräin 180 respektiv 270 Minutte géint d‘Fola géif spillen.