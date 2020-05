An eiser Serie iwwert d’Lëtzebuerger Sportler a Corona-Zäiten dréint sech am 35. Deel alles ëm de Marathon Mountenbike.

De Sören Nissen gehéiert zu den 10 beschte Marathon-Mountainbiker op der Welt. De Lëtzebuerger Champion huet sech de ganze Wanter iwwer op den Héichpunkt vu senger Saison preparéiert. De gebiertegen Dän wollt am Mäerz bei deem gréisste Mountainbike-Event op der Welt op den Depart goen. Dozou ass et wéinst dem Coronavirus net komm. Domadder ass dem Sören Nissen seng sportlech Karriär a Gefor.

Déi éischt 4 Joer vu senger Karriär ass de Sören Nissen op der Strooss, ënnert anerem och fir Team Déifferdeng gefuer. Zanter 2012 konzentréiert sech den Athlet aus dem COSL-Elittekader awer ganz op de Mountainbike an trëtt zanter der Saison 2018 och mam lëtzebuergesche Maillot un.

Virun allem op der Marathondistanz huet de Sören Nissen an de leschten 2 Joer vill Victoirë gesammelt. Dofir wollt hie bei der gréisster Mountainbikecourse op der Welt, der Cape Epic op sech opmierksam maachen. De Sören Nissen sollt de 15. Mäerz zesumme mam belsche Champion Frans Claes a Südafrika un den Depart goen: "Mir haten eis gutt preparéiert a waren och sou gutt a Form, fir e gutt Resultat ze maan. Den Organisateur huet eréischt den Dag virum Depart déi ganz Course ofgesot. An dunn war et natierlech stresseg. Wat seet een de Sponsoren? Wat soe mer elo de Léit, déi an eis investéiert hunn?"

D'Course sollt fir de Sören Nissen de sportlechen Highlight ginn, mä et wier och e wichtegt Event fir seng Sponsore gewiescht. Den Duo Nissen/Claes sollt nämlech vun der belscher Chaine Sporza suivéiert ginn.

De Sören Nissen war déi leschten 2 Méint zu Lëtzebuerg an huet Zäit genotzt, sech fit ze halen an Zäit mat Famill a Frënn ze verbréngen. Seng Zukunft als Eemannbetrib steet awer an de Stären: "Et ass net einfach eens ze ginn. Et weess een net wat kennt an et kann ee sech keng Ziler setzen. An du kanns denge Sponsoren näischt zeréckginn. Dat ass de gréisste Problem."

De Sören Nissen probéiert sech net verreckt ze maachen. Mä natierlech kann de 35 Joer ale Profi nëmme kleng Erfollegserliefnesser feieren. Wuel hat de fréiere Cyclocrosschampion de Virdeel, dobausse kënnen ze trainéieren, mä d'Situatioun bleift weider schwéier: "Et weess kee wei et weider geet. D'UCI huet wuel gesot, dass d'Coursë villäicht erëm am August kënne gefuer ginn, mä kee weess et genee."

Et kann ee just hoffen, dass et geschwënn erëm lass geet an de Sören Nissen d'Chance kritt, net nëmmen d'Faarwe vu sengem Land, mä och déi vu senge Sponsoren op déi gréisste Mountainbikecourse vun der Welt kënnen ze vertrieden.

