Den Zweetleschten an der Tabell huet um Méindeg den Owend géint Bayer 04 Leverkusen verluer.

Leverkusen bleift op der 5. Plaz an der Tabell.

Den Havertz huet an der 28. Minutt de Score opgemaach. Den Ausgäich fir Bremen war 2 Minutte méi spéit duerch ee Gol vum Gebre Selassie. Nees 3 Minutte méi spéit schéisst den Havertz den 2:1 fir Leverkusen.

An der 61. huet de Weiser dunn den 3:1 fir d'Gäscht konnte maachen. An der 78. war et de Goal vum Demirbay.