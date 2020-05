No 10 Joer ass e Sonndeg d'Ära vum Jeff Strasser als Fola-Trainer op en Enn gaangen. Mam Sébastien Grandjean hunn déi Responsabel schonn Ersatz fonnt.

3 Mol stoung d'Ekipp vum Escher Gaalgebierg mam fréiere Profi zum Schluss vun der Saison op der éischter Plaz an der Tabell. Kuerz nom offiziellen Depart gouf bei deene Rout-Wäissen deen neie Mann presentéiert an dat ass mam Sébastien Grandjean een, dee souwuel scho bei der Jeunesse, wéi och beim grousse Rival F91 Diddeleng op der Trainerbänk souz.

Vun der Grenz op de Gaalgebierg / Reportage Franky Hippert

Eleng wann ee scho vun engem Club vum Geschäftsmann Flavio Becca bei de Veräi vum fréiere President Gérard Lopez wiesselt, ass scho speziell. Wann een dann awer och scho beim Äerzrival op der Grenz op der Trainerbänk souz, muss ee wuel als Fola-Supporter vill Toleranz opbréngen. De President vun der Fola Mauro Mariani gesäit do awer kee Problem dran: "Mir hunn eis d'Fro gestallt a mir hunn och mam Sébastien driwwer geschwat, mä mir wëssen, datt de Sébastien Pro ass."

De Mauro Mariani huet gesot, datt ee sech natierlech och nach mat anere Kandidate befaasst huet. Ënnert dem Stréch huet ee sech awer wéi gesot fir de Sébastien Grandjean decidéiert: "Firwat hien, well mir seng Aarbecht appreciéieren. An esou wéi mer Spiller scouten, kucke mer och op en Trainer bei eis géif passen."

An no 10 Joer, mat 3 Titelen a virun allem deem éischte Championstitel no 83 Joer fir d'Fola mam Trainer Jeff Strasser, weess de Sébastien Grandjean wéi schwéier déi Ierfschaft gëtt:

"Ech weess wat de Jeff Strasser fir eng Aarbecht hei geleescht huet. Mä ech weess, datt och déi Resultater méiglech waren, duerch d'Aarbecht déi hannendrun am Club gemaach gëtt."

Mat der Fola spillt de Grandjean d'nächst Saison Champions League.

Beim Jeff Strasser dierft et jo deen ëmgedréite Wee sinn. Do dierft et vum Lopez-Club bei den neie Becca-Veräin op Hesper goen.