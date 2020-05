Nodeems d'Bundesliga de leschte Weekend nees ugefaangen huet, gi sech och bei der Uefa konkret Gedanke gemaach, wéi een d'Saison wëll op en Enn spillen.

An do gesäit et am Moment esou aus, wéi wann een d'Uefa-Kompetitiounen, Champions League an Europa League, am August wéilt op en Enn spillen. Zesummen huet ee sech Gedanke gemaach, wéi et kéint ausgesinn, an d'Chance, datt et definitiv kéint klappen, gëtt ëmmer méi grouss.

D'Europa League an d'Champions League ginn, wann den Exekutiv-Comité vun der Uefa dëst de 17. Juni unhëlt, fir den August programméiert, a wéi enger Form bleift nach op. Fir de Fall wou et an engem Land, wéi zum Beispill Frankräich, dann net erlaabt wier, ze spillen, heescht et eng Léisung ze fannen.

Um néie Programm, deen am Hierscht nees wäert ufänken, wëll een näischt änneren, sou datt quasi riichtduerch gespillt gëtt. Fir d'Euro 2020, déi jo schlussendlech 2021 gespillt gëtt, huet ee mat de Stied geschwat, wéi dëst kéint ausgesinn.

Deemno kann ee sech, wéi et am Moment ausgesäit, op ganz vill internationale Futtball vum August un astellen.