2 Lëtzebuerger Sportler haten d'Gripp wärend de Militärspiller zejoert am Hierscht zu Wuhan a China. Gëtt et e Lien mam Covid-19?

D'Deputéiert vun déi Gréng Stéphanie Empain wollt an hirer parlamentarescher Fro un de Sportminister Dan Kersch wëssen, ob et sech dobäi vläicht ëm de Covid-19 gehandelt huet.

A senger Äntwert seet den Dan Kersch, datt et sech ëm e Grippenzoustand ouni Féiwer gehandelt huet, dee sech déi zwee Sportler wuel um Vol duerch d'Klimaanlag agefaangen hätten. D'Arméi kéint och net confirméieren, datt d'Athleten dem neie Virus exposéiert gewiescht wären. D'Lëtzebuerger Sportler goufen deemools och net op de Virus getest, well et deemools nach keng Tester fir de Covid-19 gouf. Bis haut gouf awer nach kee Lëtzebuerger Athlet, deen zu Wuhan dobäi war, positiv getest.

PDF: QP Athleten zu Wuhan