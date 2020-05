Italien, England a Spuenien sinn och nees zanter e puer Deeg am Training. Hei gëtt et awer nach keen neien Datum fir d'Relance vum Championnat.

Mat der Bundesliga huet de leschte Weekend nees déi éischt grouss europäesch Liga mat spillen ugefaangen. Op anere Plazen ass een am Moment nach net esouwäit. Italien, England a Spuenien sinn awer nees zanter e puer Deeg am Training an am Juni misst och do de Ball nees rullen.

Och wann ee sech nach e bësse gedëllege muss, fir nieft der Bundesliga och nees aner Matcher kënnen ze kucken, sou preparéiert een op veschiddene Plazen an Europa d'Reprise vum Championnat. An Italien zum Beispill ass zanter en Dënschdeg de Christiano Ronaldo nees bei der Juve um Training. Nodeems de 5-fache Weltfuttballer virun 2 Wochen aus senger Heemecht Madeira zréck komm ass, huet hie missen 2 Wochen a Quarantän a stoung en Dënschdeg eng éischte Kéier nees um Terrain. An der Serie A dierf zanter dem 4. Mee nees a klenge Gruppen a beim Anhale vun de sozialen Distanzen trainéiert ginn. Déi éischte Matcher gi sech fir nom 14. Juni erwaart.

A Spuenien huet de Gruppentraining ugangs der Woch nees ugefaangen. Bis zu 10 Spiller sinn elo zesummen um Terrain erlaabt. Vum 12. Juni u plangt d'La Liga nees Matcher an eidele Stadionen an et ass ee gudder Déng, déi verbleiwend 11 Spilldeeg op en Enn ze bréngen.

Mat den Oplockerunge vun de Mesurë gesäit een esou lues Licht um Enn vum Tunnel.

Och an England geet et lues a lues nees lass. Nodeems een iwwer de Weekend aus 748 Tester nach 6 positiver hat, huet d'Premier League e Méindeg decidéiert, nees a klenge Gruppen um Terrain ze trainéieren. Och hei hofft een nees am Juni ze spillen an d'nächst Woch gëtt iwwer en eventuell erlaabte Kierperkontakt beim Training diskutéiert.