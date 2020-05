Et ass zënter annerhallwer Woch jo nees erlaabt, eng ganz Rei Sportaarten dobaussen ze maachen, dorënner eben och Futtball.

Déi Lëtzebuerger Futtballfederatioun huet e Konzept entwéckelt, fir an dëser Corona-Zäit, mat engem sportlechen Deconfinement kënnen unzefänken. Dat Konzept dat an enger éischter Phas vum FLF-Trainer Manuel Cardoni mat sengem Staff fir d'Jugendnationalspiller ausgeschafft gouf, kann awer och fir de ganze Lëtzebuerger Futtball genotzt ginn.

Et ass kloer, datt e gewëssenen Interêt am Milieu vum Lëtzebuerger Futtball do ass, de Manuel Cardoni: "Déi eng oder aner Demande hu mer vu Veräiner kritt, fir ze wësse, wéi mer eis organiséieren. Mir kënnen ëmmer nëmmen op dat hiweisen, wat de Sportminister op senger Pressekonferenz gesot huet."

D'Corona-bedéngte sanitär Reegele si souwäit bekannt. Et gëtt awer nach ee wichtege Facteur an deem ganzen Deconfinement: "Dat Konzept steet op eisem Site vun der FLF. Bei de Veräiner ass awer nach d'Problematik well 99 Prozent vun den Terrainen de Gemenge gehéieren. Dann ass et un de Veräiner mat der Gemeng ze kucken, wéini ënnert de Mesuren nees kéint trainéiert ginn."

Fir den FLF-Trainer Manuel Cardoni ass awer och eppes kloer: "Et muss een da kucken, wéi een nees Futtball kann trainéieren, ech soe ganz kloer trainéieren, an net spillen, an der Hoffnung datt mer Ufank Juli oder Ufank August eisem Sport nees normal kéinten nogoen."

An der FLF-Futtballschoul zu Monnerech huet den Training mat deem Konzept dat ausgeschafft gouf, e Méindeg nees ugefaangen.