Untriede wëll hien ënnert anerem géint säin absoluten Erzfeind, den Evander Holyfield. Grond ass awer e gudde Zweck.

Et ass e Mann, deen ee wierklech net méi brauch virzestellen. Wann een eng kleng Iddi vu Boxen huet, dann dierft beim Numm vun dësem Schwéiergewiicht wuel definitiv eng Klack schellen. Rieds geet vum Mike Tyson, aka „Iron Mike“. Dee wëll elo gären zeréck kommen. Net an iergend eng Reality-Show oder fir e Film, mä a sengem Metier, dat e souzesoe geléiert huet, dem Boxen.

An engem Instagram-Video gesäit een den 53 Joer alen Tyson emol kräfteg an intensiv trainéieren a fir deem säin Alter, muss ee soen, ass de Mike Tyson nach extrem fit an et dierf ee gespaant sinn, wat den Tyson nach alles drop huet. Wat awer nach méi wichteg ass, dat sinn déi Saachen, déi en ze soen huet. An do sinn et virun allem seng Wieder „i’m back“ um Enn vum Video, déi e klore Message ginn. Hien ass also mat senge geschwënn 54 Joer nees bereet, fir zeréck an d’Box-Arena, e géif sech souguer nees jonk fillen heescht et weider a sengem Video… A wann ee sech seng Konditioun sou ukuckt, kann een him souguer deelweis gleewen.

Dës Kéier soll et awer net ausschliisslech ëm hie selwer goen, mä et geet virun allem ëm de gudden Zweck. Hie ficéiert op alle Fall Kämpf iwwert 3-4 Ronnen un, fir esou Geld fir de gudden Zweck ze sammelen. Säi leschte Box-Kampf läit jo scho bëssen zeréck, dee war nämlech den 11. Juni 2005. Deemools hat hie nach fir ronn 5,5 Milliounen Dollar géint de Kevin McBride gekämpft a verluer. Dobäi koum, dass hien zu deem Moment seng ronn 300 Milliounen Dollar déi hie verdéngt hat, komplett verpolvert hat a quasi kee Su méi an der Täsch hat.

Et gi scho kloer Spekulatiounen, dass e méigleche Géigner vum Tyson keen anere soll sinn, wéi den Evander Holyfield. Déi 2 Kämpf, déi et an der Vergaangenheet vun deenen 2 goufen, dierfte jo eng ganz besonnesch Plaz an der Geschicht vum Boxen hunn. Am Hierscht 1996 huet den Tyson säin éischte Kampf géint den Holyfield no 11 Ronne verluer. Beim Réckmatch koum et jo dunn zu der legendärer Zeen, wou hie sengem Géigner en Deel vu sengem Ouer ofgebass huet an disqualifizéiert gouf. Ënnerschriwwen ass nach Näischt, ma och den Holyfield huet awer betount, dass et effektiv an déi Richtung wäert goen.

No 23 Joer wier dëst den 3. Kampf vun deenen zwee bekannte Boxer. Wa geboxt gëtt, soll dat Ganzt warscheinlech zu Sydney sinn, esou den Holyfield op Nofro hin.