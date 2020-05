Eng schlecht Nouvelle fir d'Fan-Communautéit vum 1. FC Köln. De "Gerd" Strack ass vergaangenen Donneschdeg un engem Häerzinfarkt gestuerwen, mellt Focus.

Dräi Mol huet hien zesumme mat sengem Veräin den DFB-Pokal gewonnen (1977, 1978, 1983), 1978 gouf hien däitsche Meeschter. Am Ganzen huet hie bei 261 Bundesliga-Matcher matgespillt.

Hien zielt zu de berüümte "Kölner Helden", déi 1980 den FC Barcelona mat 4:0 geschloen haten.

No 10 Lännermatcher ass hien no der Weltmeeschterschaft am Joer 1982 Nationalspiller ginn. De wichtegste Gol a senger Futtball-Karriär war den 2:1 géint Albanien am Joer 1983 zu Saarbrécken, mat deem hien d'EM-Qualifikatioun fir Däitschland geséchert hat.