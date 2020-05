D'Lëtzebuerger Liichtathletik-Federatioun ass eng vun de gréissten hei am Land. A wéi fir all déi aner sinn et och fir d'FLA den Ament keng einfach Zäiten.

Liichtathletik a Corona-Zäiten / Reportage Rich Simon

Den Trainingsprogramm an der Liichtathletik ass wéinst der Corona-Kris nach ëmmer ageschränkt. Zanter dëser Woch trainéieren nees déi volljäereg a Kader-Athleten. Bei der FLA geet een dovunner aus, dass bis Mëtt Juni och de kompletten Nowuess nees däerf méi oder manner normal trainéieren. D'Presidentin vun der Liichtathletik-Federatioun, Stéphanie Empain, hofft, dass et eventuell och nach kann éischter sinn. "Wann d'Konditioune favorabel sinn, kënne mir villäicht och Etappen iwwersprangen. Mee éischt Zil ass et, awer keng Risiken anzegoen, an als Federatioun als responsabelen Acteur ze reagéieren."

Zesumme mam COSL a mam Sportministère huet d'FLA un engem sougenannte Projet de Deconfinement geschafft. Bei deem musse verschidde Mesuren ëmgesat ginn, fir dass nees kann trainéiert ginn.

"Wat elo d'Ëmsetze vun deene Mesuren ugeet, si mir natierlech ugewisen op déi ganz wäertvoll Zesummenaarbecht mat eise Veräiner. Déi Zesummenaarbecht leeft immens gutt. Et besteet eng riseg grouss Solidaritéit a mir vertrauen dorobber, dass d'Veräiner eis hëllefen, dat Konzept och esou ëmzesetzen."

D'Stépahnine Empain seet, dass ee bei der FLA awer näischt iwwerstierze wëll.

"Lues a lues virgoen, sécherstellen, dass mir keng Risiken aginn an deementspriechend sécherstellen, dass mir ëmmer nëmme kënne mat positive Schrëtt no vir goen an net iergendwann mussen ee Schratt zeréckgoen."

Nieft dem Training sinn natierlech och d'Kompetitioune wéinst dem Coronavirus perturbéiert.

"Wat d'Championnater ugeet hu mir bis elo just 10 Kilometer op der Strooss verpasst an do hu mir awer och elo een neien Datum an d'A gefaasst. Wat d'Summersaison op der Pist ubelaangt. Déi sollt jo elo eigentlech réischt starten. Natierlech ass och dee Kalenner komplett boulverséiert ginn. Mir sinn do am Gaang ze kucken, mat de Veräiner ee ganz neie Kalenner op d'Been ze setzen. Ob mir awer elo eist Wonschdenken ëmgesat kréien, dat hänkt virun allem vun der allgemenger Situatioun of, vun der sanitärer Situatioun."

Bei der FLA hofft een, dass vun August bis Oktober nees Kompetitioune kënnen organiséiert ginn.