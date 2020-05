E Samschdeg wier de grousse Rendez-vous fir den ING Night Marathon gewiescht, mä wéi och vill aner Sportsmanifestatiounen gouf och dëst Event ofgesot.

Dat eenzegt positiivt aus der Sicht vum Erich François wier, dass d'Wieder net matgespillt hätt. Wann een e Samschdeg uechter d'Stad opgepasst huet, konnt een nawell deen een oder anere Leefer begéinen. An dat esouguer mam Finisher Shirt vum leschte Joer an enger Startnummer. Och wann d'Course annuléiert gouf, wollte vill Leeferinnen a Leefer et sech net huelen loossen, op dësem Dag awer de Marathon, respektiv de Semi-Marathon, ze lafen.

Den ING Night Marathon ass all Joers e grousst Volleksfest an zitt net nëmmen dausende Leeferinnen a Leefer aus ville Länner un, mä suergt och fir voll Stroossen an der Stad. E Samschdeg huet dat bei der Luxexpo anescht ausgesinn.

"Mir dinn all déi Leit leed, déi soulaang trainéiert hunn. Déi ganz Fournisseuren, d'Restauranten, Hoteller an och Veräiner, also all déi eigentlech vum Marathon profitéieren a Geld verdéngt hunn, dat fält alles an d'Waasser.", sot den Eric François.

Wat Käschten ugeet, krut en Deel vun de Participanten, déi eng Assurance ofgeschloss hunn, hir Fraise rembourséiert. Déi keng Assurance haten, kruten hir Inscriptioun op nächst Joer iwwerschriwwen. Eng positiv Nouvelle kënnt och aus dem Sponsoring. D'Partenariat mat der ING gouf bis 2025 verlängert.

"Dat ass eng gutt Nouvelle. Dat weist, dass Sponsoren un dëst Event gleewen an och wann et eng Kéier ausfält, dass mir nächst Joer weidermaachen. Ouni Sponsoren hätte mir dat net hikritt. D'Sponsoren hu bezuelt, obwuel si en Totalausfall hunn. Et bleift trotzdeem nach e grousse Chiffer opstoen. Ech hunn e Joer ëmsoss geschafft a mir hunn e groussen Defizit. Ouni Sponsore wier dësen awer nach méi grouss ausgefall.", huet den Eric François betount.

Den nächsten Datum fir de Marathon steet och scho fest. De 15. Mee 2021 wäerten d'Lafschong dann nees bei der Luxexpo gestréckt ginn.

PDF: Schreiwes ING Night Marathon Luxembourg