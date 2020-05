E Samschdeg ass Lëtzebuerg mat 15 aneren Ekippen an der Endronn vun der eEuro 2020 un den Depart gaangen.

An der Qualifikatioun fir d'eEuro 2020, an där all 55 Membere vun der UEFA mat derbäi waren, konnte sech d'e-Nationalspiller vun der FLF, de Golf_Rrrrracer an den Tristaan89, mat Lëtzebuerg als Gruppenéischte fir d'Endronn qualifizéieren.

E Samschdeg stoung an der Endronn d'Gruppephas um Programm, déi um Spill PES 2020 (Pro Evolution Soccer 2020) ausgedroe ginn ass.

Am éischten Duell krut et Lëtzebuerg am Grupp C mat Montenegro ze dinn. Nodeems sech den Tristaan89 am Allersmatch mat 0:2 misst geschloe ginn, ass d'1:0 Victoire vum Golf_Rrrrracer am Retourmatch net duergaange, fir der Defaite aus dem Wee ze goen.

Am zweeten Duell huet da missen eng Victoire géint Kroatien hier, fir nach am Turnéier ze bleiwen. Dës kéier ass de Golf_Rrrrracer an den Allersmatch gestart. Eng 0:3 Defaite huet et sengem Matspiller dann awer zimlech schwéier gemaach, fir d'Resultat nach ze dréinen. Eng 3:2-Victoire vum Tristaan_89 am Retourmatch ass net duergaange fir nach eng Chance op d'K.O.-Phas ze hunn, sou dass Lëtzebuerg no der Gruppephas eliminéiert war.