Direkt zwou Confirmatioune koumen en Donneschdeg den Owend, wat den europäesche Profifuttball ugeet.

D'Veräiner aus der héchster englescher Futtball-Liga hu sech en Donneschdeg an enger Reuniounen dorop gëeenegt. Ee Mount nom Re-Start an der Bundesliga kann dann och fir de Jürgen Klopp a seng Reds d'Course ëm de Championstitel an England weidergoen. Liverpool steet mat engem Virsprong vu 25 Punkten op Manchester City un der Tabellespëtzt. Den Champions-League-Gewënner vun zejoert brauch maximal nach zwou Victoiren, fir sech den Titel ze sécheren.

Fir den Optakt mëttwochs, de 17. Juni, genau 100 Deeg nom leschte Match tëscht Leicester City a Aston Villa, spillt Manchester City géint Arsenal London an Aston Villa kritt et mat Sheffield United ze dinn, dëst sinn nach zwee Nodrosmatcher. De kompletten nächste Spilldag ass dann um Weekend vum 19. bis 21. Juni.

D'Veräiner muss sech beim Nei-Start awer u ganz strikt Hygiènesmesuren halen a d'Spiller an d'Personal gi reegelméisseg op de Virus getest. Bis ewell gouf et schonn 3 Ronne vun de Massentester, dobäi gouf et 12 positiv Fäll.

Och d'Serie A an Italien dierf nees ufänken, dat den 20. Juni. Dat huet de Sportminister Vincenzo Spadafora confirméiert. Den technesch-wëssenschaftleche Comité huet dem Protokoll zougestëmmt an d'Federatioun huet verséchert, datt si nach e Plang B a Plang C hunn. Un Hand vun deenen Daten, huet de Sportminister gréng Luucht fir de Restart vun der Serie A ginn.

Et wäert awer esouguer nach méi fréi Profifuttball an Italien ginn. Den 13. Juni ginn d'Réckmatcher an der italienescher Coupe tëscht Juventus Turin an dem AC Mailand esou wéi Neapel an Inter Mailand gespillt.

Wat d'Hygiène betrëfft, esou orientéiert sech déi italienesch Federatioun un der Bundesliga. Esou dierfe maximal 300 Leit bei engem Match am Stadion sinn an d'Ekippe musse sech reegelméisseg teste loossen. An de Stadion musse si mat zwee Busser fueren, fir eng Distanz ze garantéieren. Hei feelen nach 12 Spilldeeg, bis d'Saison eriwwer ass.