E Mëttwoch den Owend konnt Leipzig en 0:1 Réckstand nach an eng 2:1 Victoire géint d'Gäscht aus Berlin dréinen.

An der 2.Bundesliga huet Karlsruhe sech iwwerdeems mat engem 1:1 géint Hannover d'Punkte gedeelt. Dobäi war den Dirk Carlson de ganze Match am Asaz.

28. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Leipzig - Hertha 2:2

0:1 Grujic (9'), 1:1 Klostermann (24'), 2:1 Schick (68'), 2:2 Piatek (82')



Duerch déi kloer 4:0-Victoire um leschte Spilldag am Derby géint Union Berlin ass Hertha mat vill Confiance an de Match gestart. No net mol 10 Minutten ass sou dann och den éischte Gol gefall. No engem Corner vum Plattenhardt huet de Grujic sech fräi gelaf a konnt d'Gäscht domat ongestéiert a Féierung bréngen. Leipzig hat zwar méi Ballbesëtz, wosst awer näischt domat unzefänken. Den Ausgläich ass dowéinst dann och duerch e rouende Ball entstanen. An der 24. Minutt konnt de Klostermann um kuerze Potto säi Kapp dohinner halen a sou op 1:1 stellen. Nom Ausgläich huet Leipzig mat méi Ballbesëtz de Match kontrolléiert an huet de Géigner sech net méi aus der eegener Hallschent befreie gelooss. D'Hertha huet hannen awer näischt méi zougelooss a sou ass et mat engem Remis an d'Vestiairë gaangen.

No enger gudder Stonn ass den Halstenberg no engem Feeler am Mëttelfeld mat Giel-Rout vum Terrain geflunn. Trotz Ënnerzuel ass Leipzig 5 Minutte méi spéit de Gol zur Féierung gelonge wéi de Schick aus ronn 20 Meter ofgezunn huet. De Schoss war zwar éischter ongeféierlech, ma duerch eng Onsécherheet vum Golkipp ass de Ball awer nach eragaangen. Hertha war elo also nees gefuerdert an ass sou och nees méi no vir komm. An der 81. Minutt ass de Cunha vun der Säit an de Strofraum komm a krut dobäi e Been gestallt. Den Arbitter huet op de Punkt gewisen a sou konnt de Piatek per Eelefmeter op 2:2 ausgläichen. No 90 Minutten ass de Match dann och mat deem Resultat op en Enn gaangen a sou hëllt sech Hertha ee Punkt aus Leipzig mat Heem.

