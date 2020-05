Gëtt am Futtball Mouscron aus der héchster Divisioun an der Belsch, d‘Ausbildungsequipe vu Lille dem Veräi vum President Gérard Lopez?

Dat schreiwe jiddwerfalls belsch a franséisch Medien. Mouscron, den 10. ënnert 16 Equippen an der héchster Divisioun bei eise belschen Noperen, hat scho bis 2015 zum LOSC gehéiert.

Lille huet d’Saison an der Ligue 1, der ieweschter Divisioun a Frankräich, op der 4. Plaz ofgeschloss a spillt d’nächst Saison Europa League. Et ass an Futtball-Kreesser ze héieren, datt et effektiv net onméiglech wär, datt de Lëtzebuerger Geschäftsmann mat Partner aus dem Grand-Duché, Mouscron kéint iwwerhuelen.

Lille huet an der Jugend jo e Partenariat mat der Fola, do wou de Lopez Éierepresident ass. Et wär also duerchaus och denkbar, datt Mouscron esou e Partenariat am Seniorsberäich mat der Equipe vum Escher Gaalgebierg kréich.

Spiller, wéi zum Beispill viru Joren de Laurent Jans oder de Gerson Rodrigues oder Trainere wéi lo rezent zum Beispill de Jeff Strasser, kéinten dann iwwer Mouscron de Wee an de Profiberäich fannen oder et als Tëschenetapp am Profiberäich ugesinn, fir nach méi héich ze kommen.