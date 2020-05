Ënner strenge Sécherheetsmesurë konnten eng 25 Athleten déi lescht 3 Wochen an der Coque trainéieren.

Wuel geet Piscine eréischt en Dënschdeg fir de Public op, mä zanter e bësse méi ewéi 3 Woche kënnen d'Lëtzebuerger Héichleeschtungssportler d'Infrastrukturen an der Coque benotzen. Dat huet et der Elite vum Athleten aus dem Grand-Duché erlaabt, ënnert bal optimale Konditiounen ze trainéieren. Domadder verbonne war awer e grousse logisteschen Opwand. Et huet een nämlech déi streng Sécherheetsmesuren zu kengem Moment aus den Aen dierfe verléieren.

Zanter dem Ufank vun der Kris schaffen den Alwin de Prins an de Christian Jung als Ekipp. Zesumme mam Sportsministère, dem COSL an de Sportsdokteren hunn déi zwee Direktere vum Lihps an der Coque e Konzept entwéckelt, dat et de Spëtzesportler vum 4. Mee un erlaabt huet, erëm ze trainéieren.

Alwin de Prins - Direkter Lihps: "Et muss een déi richteg Kombinatioun fannen tëschent den neidesche Sécherheetsmesuren, an awer och e Kader ze schafen, wou d'Sportler anstänneg trainéieren a Leeschtung kënne bréngen."

D'Mise en place war an de leschte Woche wuel net einfach an et ass vill logistesch Aarbecht néideg gewiescht, fir en séchere Kader fir Sportler a Personal an der Coque ze schafen, deen no de neisten Etüden adaptéiert gouf.

Christian Jung - Generaldirekter Coque: "D'Problematik war d'Distanzen tëschent de Sportler ze garantéieren, an dofir gouf all Raum ënnert d'Lupp geholl a néi amenagéiert. Et goung awer och ëm technesch Aspekter, déi ee konnt un d'Situatioun adaptéieren."

Hei e Beispill vun de Sécherheetsmesuren: Am Fitnessraum dierfen just 3 Athleten, begleet vun 2 Traineren, gläichzäiteg eng Aktivitéit maachen. Nëmmen dofir dierfen d'Sportler hir Mask ausdoen. Nom Training gëtt dann alles desinfizéiert.

Raphaël Stacchiotti - Olympia Schwëmmer: "Ech hat et virun 2 Méint selwer ugeschwat, fir Reegelen ze fannen, fir kënnen ze trainéieren. Elo ass den Drock vun den olympesche Spiller net méi sou grouss, mä ënnert dëse Konditioune fillen ech mech sécher."

Ronn 25 Athlete kënnen de Moment vun den Infrastrukturen an der Coque profitéieren. Mat der Evolutioun vum Deconfinement kéinten an den nächste Woche weider Aktivitéite méiglech sinn, mä et war wichteg, dës éischt d'Konzept sou fréi ewéi méiglech en place ze setzen.

Tom Habscheid - Liichtathlet: "Ech si frou, an engem richtege Reng kënnen ze trainéieren, an an engem zesummegebauten a mengem Gaart. Ech fille mech sécher hei."

D'Motivatioun am Training ass grouss. An all Parteien, déi am Projet involvéiert sinn, hoffen, dass et geschwënn nees mat de Kompetitioune ka weidergoen.