Um Samschdeg geet et an der drëtter däitscher Futtball-Bundesliga no bal 3 Méint Paus duerch de Coronavirus awer och nees lass.

D'1. an 2. Bundesliga hate jo schonn virun zwou Wochen ugefaang. Mat dobäi ass och de Maurice Deville. D'Zil vum Lëtzebuerger Nationalspiller a sengem Veräin Waldhof Mannheim ass, op enger Opstigsplaz ze bleiwen.

Reprise an der 3. Bundesliga mam Maurice Deville/Hippert

Am Moment steet Waldhof als Opsteiger aus der Regionalliga komplett onerwaart op der zweeter Plaz an der drëtter Liga. Um Samschdeg um 2 Auer gëtt et um 28. Spilldag géint den 11. KFC Uerdingen. Dat gëtt schonn alles anescht wei einfach, de Maurice Deville:

Jo kloer, mir wëllen de Match gewannen. Mä 3. Liga, do ass all Equipe quasi d'nämmlecht staark. Uerdingen huet och vill fréier Bundesligaspiller oder gutt jonk Spiller. Vun 1 bis 14 sinn d'Equippen all no beieneen. Wat lo natierlech e bësse speziell gëtt, ass, datt och virun der Reprise vum Championnat an der drëtter Liga, d'Veräiner keng Testmatcher haten. Do stellt sech natierlech d'Fro, wéi ee mat der Situatioun ëmgeet, wann ee quasi guer net agespillt ass:

Dat ass eng gutt Fro, ma dat kann ech der net genee beäntweren. Et wäert scho komesch ginn. Et muss ee sech eben adaptéieren. Einfach sech virun A halen, datt et ëm 3 Punkten geet. Et gëtt wei en Testmatch, keen am Stadion.

Fir de 27 Joer ale Stiermer ass d'Zil fir déi nächst Woche kloer:

Einfach virun A halen, dat mir an 30 Deeg et kënnen opsteigen an d'zweet Liga, dat eng Sensatioun wär. All Match, dee mer lo gewannen, bréngt eis méi no un dat Zil. Et kann een ganz séier vill Punkten sammelen an dat soll eis motivéieren.

Den 41-fachen Lëtzebuerger Nationalspiller zielt och dës Saison bei Waldhof Mannheim zu de Pilieren. A 25 Matcher huet de Maurice Deville 4 Goler geschoss an direkt 5 preparéiert. Um Samschdeg géint Uerdingen kéint déi Statistik nach weider opgebessert ginn.