Et hätt sollen e Futtballfest ginn an um Enn ass et eng vun de gréisste Katastrophen am internationale Futtball gewiescht.

An der Finall vum Europapokal vun den nationale Meeschter tëscht dem FC Liverpool a Juventus Turin hunn um Enn 39 Mënschen hiert Liewe gelooss an ëm déi 500 goufen der blesséiert. Schonn am Nomëtteg hate Supporter ënner Alkoholafloss an der Stad fir Onroue gesuergt, eng Stonn virum Ufank vum Match si Steng a Rakéite geflunn an d'Supporter krute sech ferm an d'Hoer. E puer honnert englesch Supporter sinn aus hirem an den Nopeschblock gestiermt an d'Tragedie huet hire Laf geholl.

Um Enn gouf de Match vum Arbitter mat 87 Minutte Verspéidung ugepaff a Juventus huet duerch e Gol vum Michel Platini gewonnen.

Vill Ursaachen, wéi zum Beispill Entréestickete vun engem korrupten Uefa-Offizielle fir d'Juve-Fans, déi am falsche Block souzen, Gradinen an engem desolaten Zoustand an déi iwwerméisseg Aggressivitéit vun de Supporter hunn deemools fir vill Misär gesuergt. Vill Tëleeschaînen hunn aus Respekt virun den Affer de Live-Reportage nach virum Match ofgebrach.