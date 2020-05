Duerch d'Cleverness vum Kai Havertz setzt Bayer Leverkusen d'Konkurrenz an der Course ëm eng Champions-League-Plaz ënner Drock.

Dräi Deeg no der batterer 1:4-Defaite géint de VfL Wolfsburg huet de Bayer Leverkusen beim Optakt vum 29. Spilldag mat 1:0 zu Freiburg gewonnen. Duerch déi 1. Victoire am Breisgau zanter Oktober 2011 steet Leverkusen an der provisorescher Tabell op der drëtter Plaz.

Den decisive Gol vun der Partie huet de Kai Havertz an der 54. Minutt markéiert. D'Freed iwwer säi Gol war beim 20 Joer ale Spiller awer net vu laanger Dauer, well nëmmen e puer Minutten no sengem 9. Gol an der Réckronn huet hie wéinst enger Blessur missten ausgewiesselt ginn.

Leverkusen ass elo zanter 7 Matcher auswäerts ongeschloen. Fir de Christian Streich war et iwwerdeems déi éischten Néierlag virun den eegen Spectateure géint Leverkusen.