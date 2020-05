Zanter e Freideg kënne Piscinne bei eis am Land hir Dieren opmaachen, ma si mussen e Sécherheetskonzept virleeën.

FLNS preparéiert Deconfinement / Reportage Rich Simon

Zanter e Freideg kënne Piscinne bei eis am Land hir Dieren opmaachen. Wéinst dem Covid-19 war dat déi leschten 2 an een hallwe Mount net erlaabt. Fir d'Schwamm-Federatioun ass dës Ännerung bei de Mesuren immens wichteg.

Ënnert anerem well d'Sportler nees kënnen trainéieren an och fir dass d'Schwammschoulen nees kënne funktionéieren. De President vun der FLNS, Marco Stacchiotti, seet awer, dass d'Regierung déi richteg Decisioun geholl huet, fir d'Schwemmen zouzemaachen.

"Et wousst jo kee wéi dat sech géif developpéieren am Ufank. Also war et ganz an der Rei d'Schwemmen zouzemaachen, well jo awer de Risiko do war, d'Leit ze kontaniméieren."

Fir dass d'Schwemmen nees kënnen opgoen, huet d'FLNS zesumme mat de Veräiner ee sougenannte Protocole spécifique ausgeschafft, deen elo muss a Kraaft trieden.

"Ee Protocole spécifique, dee fir déi Schwemm ass, wou de Club ass, deen dann och vun hinnen opgebaut gouf. Dat heescht, mir hu verschidde Zone wéi den Accueil de Vestiaire, Duschen, de Wee eran, de Wee eraus. Wou doe mir eis un an aus? Dat muss de Club alles fäerdeg stellen an dat gëtt och esou kontrolléiert. Mir hunn och eng ganz strikt Prozedur agefouert, déi soll respektéiert ginn. Alleguerten d'Athlete mussen och ënnerschreiwen, dass si déi Prozedure respektéieren. D'Sécherheet gëtt grouss geschriwwen am Waasser an och ronderëm de Baseng."

D'Protocole spécifique goufen ausgeschafft. Elo mussen awer och nach d'Autoritéite gréng Luucht ginn, fir dass d'Schwemme kënnen opgoen.

"Wat mir elo nach mussen op de Leescht huele vun der FLNS-Säit ass, dass mir eis Clibb bei déi néideg Instanze begleeden: wéi bei d'Schoule, bei d'Gemengen, fir dass déi versti wéi mir dat handhaben, wéi seriö dat gemaach gëtt, fir dass da gesot gëtt, mir kënnen iech an d'Schwemm loossen.

De Marco Stacchiotti geet dovunner aus, dass d'Schwemmen ueschtert Land an den nächsten Deeg hir Diere wäerten opmaachen.