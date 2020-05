Andorra ka jo d'Spiller vun de klenge Länner wéinst dem Covid-19 dat nächste Joer net organiséieren.

RTL-Informatiounen no gesäit et duerno aus, dass d'Spiller 2025 am Pyrenäestaat wieren.

2 Joer virdru sinn se op Malta.

2027 soll Monaco dann un der Rei sinn an 2029 wieren d'Spiller vun de klenge Länner nees hei zu Lëtzebuerg.

Zypern steet 2031 um Programm.