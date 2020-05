Leschte Méindeg gouf et no der Annonce vum Premier Xavier Bettel en Opootmen an der Lëtzebuerger Sportswelt.

Zanter e Freideg kënnen d'Sportshalen an d'Schwemmen ënnert bestëmmte Konditiounen erëm opmaachen. Vill Federatiounen a Clibb hunn op dës gutt Nouvelle gewaart. Et ginn awer och nach Sportaarten, bei deenen ee ganz wäit ewech vum normalen Trainingsalldag ass. E Beispill ass de Judo. Den Tim Hensgen war bei en Training vum Nationalkader laanscht kucken.

Nach virun 3 Méint huet d'Federatioun vum Judo am Dojo vun der Coque trainéiert. Am Lockdown goufen et Online-Coursen an zanter Kuerzem kënne sech d'Judoka wéinstens dobaussen erëm treffen, fir a Form ze bleiwen. Vum eigentlech Judo sinn d'Übungen awer nach wäit ewech. Als Vollkontaktsport kéint et nach laang daueren, bis een zu Lëtzebuerg erëm richteg trainéiere kann. Do ass een am Ausland e bësse méi wäit.

Alexander Lüdeke, Judo Nationaltrainer: "De Méindeg geet de Judo-Trainingszenter zu Paräis erëm op. Do ginn d'Athlete getest a kënnen a klenge Gruppen trainéieren. Och an Däitschland ass zanter Abrëll en 1-zu-1-Training méiglech. Natierlech och mat lafenden Tester."



Den Alexander Lüdeke huet selwer och schonn änlech Propose gemaach. Mä am Grand-Duché ass dat relativ schwéier ëmzesetzen. Dofir muss een net nëmme bei den Trainingscontenuen e bësse kreativ ginn. Den aktuell beschte Lëtzebuerger Judoka Claudio Dos Santos profitéiert zum Beispill dovunner, dass säin eegene Papp de Judo beherrscht.

Claudio Dos Santos, Judo Club Déifferdeng: "Mir hunn direkt Material organiséiert. Mäi Club huet mer eng Matt geschéckt a sou konnt ech mäi Papp schonn duerch d'Géigend geheien."

D'Gebridder Noah a Lucas Trapp ginn doheem an de Keller, fir ze trainéieren. Sou kënnen déi zwee Nowues-Judoka vum Cercle Esch Techniken üben an e liichte Randori maachen. Um Nationaltraining geet et net ouni déi virgeschriwwen Distanz zu den aneren Athleten. Dofir gëtt de Moment op Kraaft-Ausdauerübunge gesat. Trotzdeem ass et net einfach, d'Motivatioun héich ze halen.

Tom Schmit, Vizepresident Flam Judo: "Mir probéiere stänneg, de Kontakt mat den Athleten ze halen an hinnen net nëmme Competitiouns-, mä och Trainingsziler ze ginn. Mir wëllen hinne Mutt maachen, dass d'Situatioun sech erëm reguléiert."

D'Flam Judo huet schonn am Mäerz d'Organisatioun fir d'Junior Judo-Europameeschterschaft 2020 ofgesot, déi vum 3. bis de 6. September an der Coque hätt solle sinn. D'Federatioun huet d'Demande awer gemaach, fir des Competitioun 2021 nozehuelen. Sou kéint och den Interreg Projet am Grand-Duché ëm e puer Méint verlängert ginn. A wéinstens dat wier eng gutt Nouvelle fir de Judo zu Lëtzebuerg.