De leschte Méindeg hat de Premier Xavier Bettel jo eng Rei Saachen annoncéiert, déi och d'Lëtzebuerger Sportswelt concernéiert hunn.

De Sportminister Dan Kersch huet RTL elo nach e puer Prezisioune ginn. Et wier een eben elo an enger Situatioun am Sport, an där ee méi wäit kéint goen, wei viru Kuerzem nach geduecht, esou den Dan Kersch: "Et sinn nach 2 Beschränkungen do: et dierf kee Kierperkontakt a keng Kompetitioune sinn. Et zielt awer als Grondreegel: 2-Meter-Distanz muss agehale ginn."

Deconfinement am Sport/ Rep. Franky Hippert

D'Fitnesszentere kënne jo och nees opgoen:

"Dat Konzept ass jo ausgeschafft gi vun der Federatioun vun de Fitnesszenteren. Am Interêt vun de Fitnesszenteren an am Interêt vun der Gesondheet vun de Clientë muss sech natierlech doru gehalen ginn."

An et ass och esouguer nees méiglech, an eng Sauna ze goen, seet de Sportminister:

"Och do ass eng Prezisioun ze maachen. Saunae kënne fonctionéieren, si mussen awer eenzel besat ginn. Et ass net erlaabt, zu 10 oder zu 12 an d'Sauna ze goen."

An d'Vestiairë kéinten ënnert den aktuelle corona-bedéngte Reegelen och nees opgoen, heescht et.