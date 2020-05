Schonn no den éischte 45 Minutte louch d'Borussia mat 2:0 a Féierung, nom Säitewiessel goufen et op béide Säite weider Goler.

Nom däitleche 5:0-Erfolleg vu Bayern München e Samschdeg iwwer Düsseldorf war et e Sonndeg de Mëtteg d'Suitte vum 29. Spilldag an der däitscher Futtball-Bundesliga.

Borussia Mönchengladbach huet mat 4:1 géint Union Berlin näischt ubrenne gelooss. Den Ofschloss vum Spilldag mécht den SC Paderborn mam Laurent Jans op der Bänk géint de BVB vun 18.00 Auer un.

29. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

M'Gladbach - Union Berlin 4:1

1:0 Neuhaus (17'), 2:0, 3:1 Thuram (41', 60'), 2:1 Andersson (50'), 4:1 Pléa (81')

No rouegen éischte 15 Minutten huet d'Heemekipp an der 17. Minutt den 1:0 markéiert. Den Neuhaus konnt sech direkt géint e puer Géigespiller duerchsetzen, ofschléissen an op 1:0 setzen.

Am weidere Verlaf waren d'"Fohlen" déi besser Ekipp an hu sech kuerz virun der Paus mat engem weidere Gol belount. Den Thuram hat no enger Flank vu lénks keng gréisser Schwieregkeeten, dat ronnt Lieder eranzekäppen.

Fir déi zweet 45 Minutten haten "Die Eisernen" sech eppes virgeholl an hunn direkt mam 1:2-Uschlossgol zeréck an de Match fonnt. Op der Stonn koum d'Äntwert vun der Borussia, wéi den Thuram mam 3:1 säin 2. perséinleche Gol vum Dag markéiert huet.

Insgesamt eng verdéngte Victoire fir M'Gladbach, och nom Pléa sengem 4:1 knapp 10 Minutte viru Schluss. Union hat ni dat néidegt Duerchsetzungsverméigen, fir d'Ekipp vum Trainer Rose seriö aus dem Equiliber ze bréngen.

Paderborn - Borussia Dortmund



Um 18.00 Auer.