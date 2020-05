Wéinst dem Coronavirus huet Andorra misse virun enger gewësser Zäit d'Spiller vun de klenge Joer dat nächst Joer ofsoen.

Domat konnt ee fäerten, dass d'Zukunft vun de Spiller op wackelege Bee kéint stoen. Zanter e Samschdeg ass awer gewosst, dass d'Spiller mol sécher bis 2031 organiséiert ginn. An dat nees vun 2023 un. Deen Ament gi se op Malta organiséiert. Andorra hëlt d'Spiller, déi dat nächste Joer ausfalen, 2025 no.

JPEE / Rep. Rich Simon

De Generalsekretär vun de Spiller vun de klenge Länner, de Marc Theisen, ass frou, dass ee sech séier eens ginn ass. Marc Theisen: "Do kann ech soen, dass ee sech ganz séier eens war. Ech mengen, alleguerten déi Demandë vun den eenzelen NOK sinn unanime ugeholl ginn."

No Andorra 2025 ginn d'Spiller vun de klenge Länner 2 Joer drop zu Monaco organiséiert an 2029 hei zu Lëtzebuerg. No 1995 an 2013 ass et déi 3. Kéier, dass dann d'Spiller bei eis am Land sinn. 2031 ass dann Zypern un der Rei. Dass de Programm bis dohinner steet, ass fir de Marc Theisen een Zeechen, dass déi Spiller nach ëmmer eng fest Plaz am internationale Sport-Kalenner hunn.

Marc Theisen: "Wat fir mech ganz kloer beweist, dass déi Spiller net aus dem europäesche Kalenner vun de Sportsevenementer ewechzehuelen ass. Dat ass eng grouss Traditioun ginn a jiddwereen ass sech och bewosst, wéi wichteg dës Spiller sinn, an ech mengen, wann ee viru Joren nach bei verschiddenen Aspekter nach fundamental Diskussiounen hat, esou huet dës Reunioun gewisen, dass et eng ganz grouss Solidaritéit ënnert deenen eenzele Länner gëtt, an et muss engem guer net baang sinn, och wann d'Spiller dat nächste Joer net an Andorra sinn."

An dofir geet de Marc Theisen och dovunner aus, dass d'Spiller vun de klenge Länner déi néideg Ënnerstëtzung vum europäeschen Olympesche Comité an och vum IOC kritt.