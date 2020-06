Mëtt Mäerz ass de leschte Match am Futtballchampionnat gespillt ginn.

Mä och nodeems d'FLF déi lafend Saison wéinst der Corona-Kris annuléiert huet, bleiwen d'Veräiner aus der ieweschter Divisioun aktiv. Op alle Fall um Transfertmaart. Bis elo hunn déi 16 Clibb scho ronn 70 Spiller fir déi nei Saison engagéiert. A virun allem ee Veräin gëtt um Mercato den Toun un.

Swift Hesper ass wuel den Opsteiger aus der Éierepromotioun, mä wäert déi nächste Saison direkt ëm den Titel matspillen. Do sinn d'Experte sech eens. De Flavio Becca dréit no laange Joren dem F91 de Réck an investéiert weider an d'Ekipp vun Hesper. An den Opsteiger huet elo scho grouss um Transfertmaart zougeschloen. Mat Joubert, Schnell, Malget, Turpel a Garos wiessele 5 Spiller op Hesper, déi an de leschten zwee Joer nach den Diddelenger Trikot gedroen hunn.

"De Lëtzebuerger Futtball dréit scho méi laang ëm de Flavio Becca. Dat, wat hien decidéiert, huet ëmmer eng Repercussioun op déi aner Clibb gehat. An elo sinn ebe vill Diddelenger op Hesper gewiesselt an d'Jeunesse wäert manner Moyenen hunn. Ausserdeem huet de Wiessel vum Jeff Strasser vill Welle geschloen.", erkläert eise Futtballexpert Marc Oberweis.

Diddeleng verléiert aktuell nieft dem Danel Sinani weider 4 Spiller aus dem Onze de base. Den F91 plangt finanziell mat de Suen aus der Europa League laangfristeg a setzt mam Nowuess-Koordinator Arno Bonvini an dem neien Trainer Carlos Fangueiro op d'Jugend. Zu Hesper ass de Kader fir déi nächste Saison mëttlerweil risegrouss, mä et wëll een direkt Erfolleg.

"De Jeff Strasser kritt op alle Fall vill Aarbecht. Et komme vill gutt Spiller op Hesper an et ginn direkt Resultater erwaart. Et muss een ofwaarden, ob eng richteg Ekipp entsteet. Ech gesi just Nidderkuer als grousse Konkurrent."

Nidderkuer huet sech ënnert anerem mam Kevin Holtz an dem Toni Luisi punktuell gutt verstäerkt. Déifferdeng huet nieft dem Nationalspiller Aurélien Joachim nach 5 nei Rekrutten. Och Péiteng an d'Fola hunn an en neie Kader investéiert. Bis elo huet just den F91 vill wichteg Spiller missen zéie loossen.

"Ech fannen et e bëssen traureg, dass Spiller, déi Joerzéngten am Club gespillt hunn, elo wiesselen, just well de Sponsor net méi do ass. Et ass sécher eng interessant Erausfuerderung, ob et moralesch de richtege Wee ass, dat sief dohi gestallt.", betount de Marc Oberweis.

Bei den Transferten huet Hesper am Moment d'Nues vir. D'Championnat gëtt awer och d'nächst Saison um Terrain decidéiert.