E Méindeg den Owend war an der Bundesliga nach eng Partie vum 29. Spilldag. Hei krut Köln Besuch vu Leipzig.

Leipzig konnt sech hei iwwer eng 4:2-Victoire freeën an domat hu si 3 weider wichteg Punkten an der Course ëm d'Champions-League-Plaze gesammelt.

1. FC Köln - RB Leipzig 2:4

1:0 Cordoba (7'), 1:1 Schick (20'), 1:2 Nkunku (38'), 1:3 Werner (50'), 2:3 Modeste (55'), 2:4 Olmo (57')

Köln war u sech ganz gutt an de Match erakomm. Si konnte schonns fréi am Match duerch de Cordoba mat 1:0 a Féierung goen. Zu dësem Zäitpunkt war dës Féierung och verdéngt.

No an no ass Leipzig awer besser an de Match komm an de Schick konnt no enger Flank vum Angelino mam Kapp ausgläichen. D'ekipp vum Trainer Julian Nagelsmann konnt da virun der Paus nach eng weider Kéier markéieren. An der 38. Minutt konnt den Nkunku de Match dréinen.

Kuerz no der Paus konnt den Timo Werner dunn nach ee weider Gol fir d'Gäscht markéieren. Kuerz dono konnt de Modeste zwar nach eemol op 2:3 verkierzen, ma nëmmen 2 Minutten nom Uschloss konnt den Olmo den alen Avantage nees hierstellen.

Um Enn ass et dann och bei deem Stand bliwwen, esou dass Leipzig de Match mat 4:2 gewënnt.