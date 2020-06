RTL-Informatiounen no verléisst de Ken Corral d'Escher Fola a Richtung Holleschbierg.

Dem Ken Corral säi Kontrakt op der Fola leeft am Summer aus an dee wëll hie wuel net verlängeren. De Corral soll bei den Opsteiger Swift Hesper wiesselen an do e Kontrakt iwwer 3 Joer mat der Optioun op e weider ënnerschreiwen.

Den neie Swift-Trainer Jeff Strasser wollt de Ken Corral mat op den Holleschbierg huelen.