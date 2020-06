De leschte Samschdeg hätt eigentlech sollten d'Champions-League-Finall sinn.

De gréisste Rendez-vous am europäesche Futtball léisst awer wéinst der Corona-Pandemie op sech waarden. Aktuell gesäit et esou aus, wéi wann den August interessant géif ginn.

Champions League am August/Reportage Jeff Kettenmeyer

Als méiglechen Datum fir d'Champions-League-Finall gëtt den Ament ëmmer nees den 29. August genannt.

Ob dës Finall awer zu Istanbul ka gespillt ginn, steet den Ament nach an de Stären an et lafe souguer genuch Rumeuren, datt se an eng aner europäesch Stad wäert verluecht ginn.

Och wéi ee bis bei dës Finall kënnt, bleift nach ze klären.

Beim Ofbroch waren nämlech nach 4 Retourmatcher vun den Aachtelsfinallen ze spillen.

An zwou Wochen dierft de Plang da finalement stoen.

"De 17. Juni ass een Exekutivcomité vun der Uefa, wou se méi präzis Datumer bekannt ginn, notamment wat d'Champions League ugeet an nach anerer. Wat een elo héiert an och wéi si et elo plangen, soll et den 8. August ugoe mat Aller- a Retourmatch, wat jo ee Moment net envisagéiert gouf an et war jo och ee Moment gesot ginn, datt d'Halleffinallen an d'Finall op engem Terrain solle gespillt ginn, och dat schéngt elo net de Fall ze sinn. De 17. wësse mir méi.", esou den FLF-President an RTL-Champions-League-Expert Paul Philipp.

Bis elo stinn de PSG, Atalanta Bergamo, Leipzig an Atletico Madrid an der Ronn vun deene leschten 8.