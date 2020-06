Am Alter vun 81 Joer ass de Jean Link, Geschäftsmann, fréiere Fechter a Lëtzebuerger Sportler vum Joer 1959 onerwaart verscheet.

De Jean Link huet en Ekonomiestudium gemaach an huet duerno am Familljebetrib (Cafés Link) geschafft, deen hien och spéider iwwerholl huet an op Kielen verluet hat.

An senger sportlecher Karriär stiechen zwee Junior-Weltmeeschtertitelen am Fleuret an eng Participatioun op den Olympesche Spiller zou Roum 1960 eraus.

De Jean Link war de Fils vum fréiere COSL-President Prosper Link.

Der Famill drécke mir eist déifste Matgefill aus.