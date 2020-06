Eng Partie vun de Wunnengen am olympeschen Duerf zu Tokio goufen nämlech scho verkaaft a géingen deemno 2021 net méi zur Verfügung stoen.

Et ass eng Traditioun, dass et bei Olympesche Spiller och ëmmer een olympescht Duerf gëtt an deem ënnert anerem d'Sportler wärend de Spiller ënnerbruecht sinn. An eeben dat olympescht Duerf kéint fir d'Organisateuren ee Problem bei de Spiller zu Tokio ginn.

Olympescht Duerf Tokio / Reportage Rich Simon

Traditioun vun esou engem olympeschen Duerf geet zeréck op déi éischte Spiller vun der Neizäit 1906 zu Athen. Deemools waren d'Sportler awer just an Zelter ënnerbruecht. Réischt 1932 gouf fir d'Spiller zu Los Angeles ee richtegt olympescht Duerf gebaut. D'olympescht Duerf zu Tokio läit an enger Bucht op engem Areal vu 44 Hektar a bitt Plaz fir 18.000 Persounen. Elo goufen d'Spiller wéinst dem Covid-19 op dat nächste Joer verluecht. Et ass awer esou, dass schonns eng Partie vun deene Wunnenge fir dat nächste Joer verkaaft goufen. Fir den Organisateur ass dat natierlech elo ee vu ville Problemer. Den Directeur technique vum COSL, Heinz Thews:

"Et gëtt d'Problematik, dass dat halleft olympescht Duerf schonns verkaaft ass. Organisatoresch a finanziell muss een neit Konzept erschafft ginn. D'Logistik muss vun null erop nees héich gefuer ginn. Do schaffen eis Kolleegen a Japan drun. Mir hu mat vill Freed héieren, dass de schaarfe Lockdown gelackert gouf. Elo kennen eis Kolleege sech nees besser beweegen an déi néideg Ressourcen nees erschléissen, déi se brauche fir 2021."

Awer net nëmmen d'Wunnenge vum olympeschen Duerf zu Tokio goufe scho verkaaft. Och verschidde Sport-Sitte goufe verlount an och dat mécht et fir de japaneschen Organisatiounscomité net méi einfach en vue vun de Spiller, déi op dat nächste Joer verluecht goufen:

"Tokio schafft haart un de Kaderbedéngunge fir dass d'Spiller 2021 kënne sinn. Et ass jo duerch d'Presse gaangen, dass een op Villes muss oppassen. D'Sportsitten, déi schonns verlount goufen, musse retournéiert a geséchert ginn."

Et kann ee just hoffen, dass den Organisatiounscomité vun den Olympesche Spiller zu Tokio de Problem mat zum Deel schonns verkaafte Wunnenge vum olympeschen Duerf a verlounte Sitte geléist kritt. No de leschte Summerspiller zu Rio huet dat net geklappt. D'olympescht Duerf ass haut nämlech eng Geeschterstad. Grad emol eng 400 Wunnenge vun am Ganze ronn 3.600 goufen nämlech verkaaft.