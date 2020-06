Zanter Mëtt Mee rullt nees de Ball an der zweeter däitscher Futtball-Bundesliga. Dat awer ënnert strengen Hygiènesmesuren an ouni Spectateuren.

Karlsruhe huet no der Reprise vum Championnat 4 Matcher gespillt a kämpft weider géint den Ofstig. Trotzdeem kann den Dirk Carlson bis elo perséinlech e positive Bilan zeien. De Karlsruher SC ass dem Dirk Carlson seng éischte Profi-Statioun. De Lëtzebuerger Nationalspiller ass vun den U23 vun de Grasshopper Zürich an déi zweet däitsch Bundesliga gewiesselt. Den 22 Joer ale fréiere Péitenger huet dës Saison 14 Matcher gemaach an ass och no der Corona-Paus an 2 vu 4 Matcher agesat ginn.

Enn Abrëll huet den Ekippentraining erëm ugefaangen. Als éischt a klenge Gruppen a mat reegelméissegen Tester. D’Profiekippe musse sech un e strengt Hygièneskonzept halen. An dat verlaangt vill Disziplin, fir et ze respektéieren.

Bei den Heemmatcher war de Stadion vum KSC reegelméisseg ausverkaf. Mëttlerweil dierfe keng 14.000, mee héchstens nach 300 Leit bei engem Match dobäi sinn. An dorunner muss ee sech als Spiller och emol gewinnen.

De KSC kämpft als Opsteiger aus der 3. Liga géint den Ofstig. D’Ekippe vum Interimstrainer Christian Eichner läit aktuell op der 16. Plaz, dat heescht der Relegatiounsplaz. Den Dirk Carlson, deen nach 2 Joer Kontrakt zu Karlsruhe huet, mécht awer alles, fir der Ekipp ze hëllefen, fir dran ze bleiwen. Et bleiwen dës Saison nach 5 Matcher ze spillen.